الممثلة سناء عكرود في أول تجربة إخراج سينمائي

تخوض الممثلة سناء عكرود أول تجربة كمخرجة سينمائية في فيلم "خنيفيسة الرماد" المقرر عرضه في قاعات السينما في غضون شهر أكتوبر المقبل، وهو أول فيلم للممثلة سناء عكرود كمخرجة سينمائية، وقالت سناء في معرض حديثها لـ "سيدتي نت" أن الفيلم من إنتاج زوجها الممثل محمد مروازي وهو في مرحلة الميكساج وسيصبح جاهزاً في غضون أسابيع قليلة، موضحة أنها كانت سعيدة بالعمل وهي تجسد دور "نجمة" ابنة المؤذن والملقبة بـ خنيفيسة الرماد. وهو اللقب الذي حملته مع أول ظهور لها بملابسها المتسخة والرثّة في حضرة السلطان وأمام رجالاته في القصر.

وقالت سناء إن فيلمها يندرج في إطار ما هو تراثي. فهو يحكي قصة السلطان "مولاي غالي" الذي تحرمه والدته من "نعمة" اختيار الزوجة التي تأسر قلبه من خلال تحكمها في جميع اختياراته في الزواج دون أن يدرك بأن الظروف ستجمعه يوما بـ نجمة التي ستلتقيه يوماً بالصدفة، وتنشب بينهما مشادة كلامية. لكن نجمة لم تكن تعرف بأنها أمام سلطان فتخطف منه حصانه، وتترك له مكانه حماراً حيث تتنامى أحداث الفيلم وتتصاعد في أحداث تظهر فيها الممثلة سناء عكرود في دور بطولي قوي يعيد إلى ذهن المشاهد أدوارها القوية المماثلة في أعمالها الدرامية التراثية التي احتلت بها مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين ومنها دور "عائشة الدويبة" وغيرها.

وكانت الممثلة سناء عكرود قد كشفت لـ "سيدتي نت" قبل بدء تصوير هذا الفيلم والذي نشرنا خبره في حينه، عن رغبتها الشديدة في إخراج فيلم سينمائي تراثي من هذا النوع منوهة بالدعم اللامشروط الذي لقيته من زوجها الممثل والمنتج محمد مروازي الذي تعتبره الساعد الأيمن في مشوارها الفني.