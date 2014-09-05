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محمد مفتاح يعود بعد 14 عاماً من الغياب

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محمد مفتاح يعود بعد 14 عاماً من الغياب محمد مفتاح يعود بعد 14 عاماً من الغياب

السبت 06-09-2014 15:24

بعد فترة غياب غير قصيرة عن الدراما المغربية قاربت 14 سنة انشغل خلالها بالدراما السورية، يعود الممثل محمد مفتاح ليطل على المشاهد المغربي من خلال مسلسل "دار الضمانة" لمخرجه محمد علي المجبود الذي وقع اختياره على مفتاح لتجسيد شخصية التاجر "الحاج إدريس" الذي اشتهر بمتاجرته في الشاي خلال القرن 17. وكان الممثل محمد مفتاح قد أكد لـ "سيدتي نت" خبر انخراطه في هذا العمل الدرامي الذي وصفه بالمهم والذي ينسجم مع اختياراته الفنية في مجال الدراما التاريخية بالخصوص حيث تعرف عليه من خلالها المشاهد العربي في العديد من الأعمال السورية من قبيل: ربيع قرطبة، صقر قريش، وغيرهما...
ومن جهته أكد المخرج محمد علي مجبود من أن مسلسل "دار الضمانة" سيشكل إضافة نوعية في دراما التلفزيون بما يحمله من حمولة فكرية وفنية سواء على مستوى جماليات الديكور أو قوة أحداثه المثيرة والمتصاعدة.

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سيدتي