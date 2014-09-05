بعد صورها العارية...جينيفر لورانس تدخل موسوعة "غينيس"

دخلت الممثلة العالمية Jennifer Lawrence موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لعام 2015 عن أعلى أجر تلقّته بطلة أفلام أكشن في سلسلة أفلامها الناجحة " Hunger Games" التي حققت إيرادات وصلت إلى ما يقرب من 1.52 مليار دولار حول العالم.

كما تضمّن كتاب موسوعة "غينيس" لعام 2015 المنتظر طرحه في 11 سبتمبر، الجزء الأخير من الفيلم " Hunger Games: Catching Fire"، الذي حطّم الأرقام القياسية بـ854 مليون دولار، بأعلى "أفلام ما بعد الكارثة" ربحاً حول العالم.

كما استطاعت النجمة العالمية Miley Cyrus حجز مكان داخل الكتاب، كونها حطّمت الرقم القياسي في أكثر نجمة "بوب" بحثاً عبر الإنترنت، وذلك بعد رقصها الخليع العام الماضي في حفل الـ"VMA".

وللنجمة اللبنانية الأصل Shakira نصيب أيضاً في دخول الموسوعة، بعد أن أصبحت أكثر شخص حصل على عددٍ من المعجبين "like" على موقع التواصل الاجتماعي "Facebook".

وبدورها Beyonce، دخلت كتاب "غينيس" بعد أن حطّمت الرقم القياسيّ في أسرع ألبوم حقّق أرباحاً في مدّة زمنية قصيرة على متجر " iTunes"، بعد تحميله 828 ألف مرة في أوّل 3 أيّام.

ولا يُمكن أن يصدر كتاب غينس من دون أن يُذكر فيه اسم النجمة العالمية Katy Perry، بعد أن حطّمت الرقم القياسيّ على تويتر، وأصبح لديها 56 مليون متابع.

يُذكر أنّ فيلم " The Wolf of Wall Street "، للممثل العالمي Leonardo DiCaprio ، قد حطّم الرقم القياسيّ في أكثر الأفلام فظاظة في الألفاظ، حيث ورد في الفيلم 687 شتيمة طوال مدّة عرضه، التي قاربت الـ3 ساعات، بمعدل 3.81 شتيمة في الدقيقة.