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قوات حفتر تشن غارات على “أنصار الشريعة” ببنغازي

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قوات حفتر تشن غارات على “أنصار الشريعة” ببنغازي قوات حفتر تشن غارات على “أنصار الشريعة” ببنغازي

شن الطيران الحربي الليبي التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر الجمعة، غارات على مواقع تابعة لجماعة “أنصار الشريعة”، المتشددة  في حي المساكن بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وذكرت مصادر محلية  أن الغارات أستهدفت  مخازن للذخيرة تابعة للمسلحين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وقال قائد عسكري إن القوات الحكومية وطائرات هليكوبتر قصفت مخازن للذخيرة تابعة لمجموعات مسلحة في بنغازي مضيفا أن سلاح الجو الليبي قصف، الخميس، مواقع جديدة تعود إلى مجموعات “17 فبراير”، و”فجر ليبيا”، في بنغازي، ما أسفر  عن خسائر كبيرة  في صفوف الجماعات المسلحة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي إن الجيش يعد لعمل عسكري وصفه بأنه “حاسم”، لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس من أيدي الميليشيات مضيفا أن القوات  بانتظار الأوامر من القيادة العليا للتحرك في أي لحظة”.

وأفادت مصادر أن الجيش الليبي يحشد قواته في مدينة الزنتان  لشن هجوم واسع على كتائب فجر ليبيا بطرابلس .

 

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