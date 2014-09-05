بالفيديو.. فياريال يحقق حلم طفل مصاب بالسرطان

من جديد ظهرت الإنسانية في ملاعب كرة القدم، ولكن هذه المرة عن طريق نادي فياريال عندما حقق النادي الإسباني حلم طفل مصاب بالسرطان.

جوهان، طفل ذو الـ13 عاما مصاب بمرض السرطان ومشجع لنادي فياريال الإسباني.

حلم جوهان كان اللعب في ملعب "مادريجال" الخاص بنادي فياريال، وتسجيل هدف لصالح فريقه الغواصات الصفراء.

الطفل أخبر احدي الممرضات في المستشفي التي يتلقى فيها علاجه ضد مرض السلطان عن حلمه الذي يتمني تحقيقه، ليصل الأمر بعدها إلى النادي الإسباني.

وبمجرد معرفة إدارة فياريال عن حلم الطفل المصاب، سعت لتحقيق حلمه، وهو ما حدث بالفعل في الرابع من سبتمبر الجاري.

وسمح فياريال بتواجد الطفل جوهان مع الفريق في مباراته الودية أمام سيلتك الإسكتلندي احتفالا بمرور 10 سنوات علي الشراكة الخاصة بين فياريال وسيلتك.

وتواجد جوهان مع الفريق وتم تخصيص مكان خاص له في حجرة الملابس قبل أن يشارك أساسيا مع فريق حلمه بالقميص رقم 12.

وحقق جوهان حلمه وسجل بقميص فريقه المفضل فياريال وعلي ملعب "مادريجال" ليحتفل به لاعبي فياريال وسط سعادة كبيرة من كافة الحاضرين.