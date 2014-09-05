«هنية»: لن نتعامل مع أي قرار دولي يمس سلاح المقاومة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أن حركته لا يمكن أن تقبل أو تتعامل مع أي قرار إقليمي أو دولي يمس سلاح المقاومة.

وقال هنية، في خطبة الجمعة بمخيم الشاطيء غرب مدينة غزة، إن «سلاح المقاومة مقدس بقدسية القضية والأرض واذا أرادوا أن ننزع سلاحنا فنحن نوافق بشرط نزع سلاح المحتل وخروجه من أرضنا»، مضيفا: «طالما هناك احتلال فستكون هناك مقاومة».

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يضغط بقوة من أجل أن يتضمن اتفاق القاهرة شيئا يتعلق بسلاح وقدرة وحق المقاومة للشعب الفلسطيني.

وتابع: «قابنا ذلك بثبات فلا يمكن لأحد أن يوقع على اتفاق فيه نسف لحق شعبنا في المقاومة».