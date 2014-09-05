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بالفيديو والصور.. أكبر معلمة «تانجو» في العالم

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على الرغم من اقترابها من إتمام 100 عام، لا تزال تاو بروشان لاينش، تعلم طلابها الـ«يوجا» صباح كل يوم في الساعة 5 فجرًا، وتمرنهم على حركات صعبة تتطلب رشيقاً وليونة فائقة، في مدرسة لتعليم هذه الرياضة في نيويورك.

Seasoned pro: The yogi (pictured teaching a class at her home on August 21) very morning to teach dozens of students how to bend, stretch and do difficult yoga poses - despite being nearly a century old.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، فإن «لاينش»، 96 عاما، نشأت في الهند، وتمارس الـ«يوجا» منذ أكثر من 70 عاماً.

Spiritual: '[Yoga] is like nature, everything is always recycled and brought full circle,' she says. 'I find that I can heal myself if I do what nature does. It's taken away stress and has helped me through crises'

ومعلمة الـ«يوجا»، التي تعيش حاليا في مقاطعة «وستشستر» بولاية نيويورك، ابنة لأب فرنسي وأم هندية، اعتادت أن تعمل في شبابها كعارضة أزياء، كما شاركت في عدة أفلام في الخمسينات، منها فيلم «آخر مرة رأيت باريس» مع الفنانة إليزابيث تايلور، إنتاج 1954.

Unlikely pair: The lively nonogenarian dances circles around her dance partner Vard Margaryn (pictured), who is a whopping 70 years her junior at 26

وبدأت «لاينش» ممارسة الـ«يوجا» منذ الثامنة من عمرها كهواية، ثم قررت احترافها كمهنة.

Staying active: 'Yoga is the dance of the spirit,' she says. 'Ballroom dancing is the physical awareness that comes from the joy within us'

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن هذه المعلمة «المُعمرة» تحترف إلى جانب الـ«يوجا»، الرقص، وخاصة الـ«تانجو» مع شريكها الذي يبلغ 26 عاما، وعلى الرغم من احتراف «لاينش» للرقص، ومشاركتها في المسابقات منذ الثمانينيات، فإنها فازت بالمركز الأول نحو 500 مرة، وخاصة في رقصة الـ«تانجو».

Balance: One of her secrets is a vegetarian diet of small portions, with the occasional glass of wine and piece of chocolate. At 5ft 5in, she maintains her weight at around 102lbs and 'doesn't eat for the sake of it'

ونقلت «ديلي ميل» عن «لاينش»، التي توفي زوجها منذ 20 عامًا، قولها إن «رياضة يوجا متعة عقلية وجسدية وروحية»، وأضافت أنها «مثل الطبيعة، فكل شيء يعاد تدويره دائما ويصبح في دائرة واحدة».

Nearing a century: Tao Porchon-Lynch, 96, who was raised in India and currently lives in Westchester County, New York, has been practicing yoga for more than 70 years, and she shows no signs of slowing down

وتابعت لاينش: «وجدت نفسي بإمكاني أن أفعل ما تفعله الطبيعة، بأن أبعد عن التوتر وهو الأمر الذي يساعدني على اجتياز الأزمات».

Cutting her teeth: Mrs Porchon-Lynch (pictured in 1975), began pursuing yoga at age eight, and when she hit adulthood she decided to turn it into a full-time profession

و«لاينش»، التي أجرت عملية جراحية استبدلت فيها مفصل «الورك» بالكامل، وأصيبت بكسر في الذراع 2011، لم تعقها هذه الإصابات عن الاستمرار في ممارسة الـ«يوجا» والرقص، بل جعلها ذلك تشعر بأنها أصغر سنًا وأقوى كل يوم، على حد قولها.

Neverending energy: She has also recently added ballroom dancing to her repertoire

وتتبع هذه المعلمة، التي دخلت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية باعتبارها أكبر مدربة «يوجا» على قيد الحياة، حمية غذائية نباتية، إذ تتناول كميات قليلة من الطعام معظمها من ثمار الفاكهة والخضراوات للحفاظ على صحتها.

Flashback: Born to a French father and an Indian mother, she was a model in her youth and also acted in movies including Show Boat and The Last Time I Saw Paris, starring Elizabeth Taylor. (Pictured in 1950)

وإلى جانب اهتمامها بالـ«يوجا» ورقص «تانجو» نشرت «لاينش» كتابها عن التأمل، في 2011، كما أنتجت «دي في دي» عن «اليوجا»، في 2013.

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