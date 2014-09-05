بالفيديو والصور.. أكبر معلمة «تانجو» في العالم

على الرغم من اقترابها من إتمام 100 عام، لا تزال تاو بروشان لاينش، تعلم طلابها رياضة الـ«يوجا» صباح كل يوم في الساعة 5 فجرًا، وتمرنهم على حركات صعبة تتطلب رشيقاً وليونة فائقة، في مدرسة لتعليم هذه الرياضة في نيويورك.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، فإن «لاينش»، 96 عاما، نشأت في الهند، وتمارس الـ«يوجا» منذ أكثر من 70 عاماً.

ومعلمة الـ«يوجا»، التي تعيش حاليا في مقاطعة «وستشستر» بولاية نيويورك، ابنة لأب فرنسي وأم هندية، اعتادت أن تعمل في شبابها كعارضة أزياء، كما شاركت في عدة أفلام في الخمسينات، منها فيلم «آخر مرة رأيت باريس» مع الفنانة إليزابيث تايلور، إنتاج 1954.

وبدأت «لاينش» ممارسة الـ«يوجا» منذ الثامنة من عمرها كهواية، ثم قررت احترافها كمهنة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن هذه المعلمة «المُعمرة» تحترف إلى جانب الـ«يوجا»، الرقص، وخاصة الـ«تانجو» مع شريكها الذي يبلغ 26 عاما، وعلى الرغم من احتراف «لاينش» للرقص، ومشاركتها في المسابقات منذ الثمانينيات، فإنها فازت بالمركز الأول نحو 500 مرة، وخاصة في رقصة الـ«تانجو».

ونقلت «ديلي ميل» عن «لاينش»، التي توفي زوجها منذ 20 عامًا، قولها إن «رياضة يوجا متعة عقلية وجسدية وروحية»، وأضافت أنها «مثل الطبيعة، فكل شيء يعاد تدويره دائما ويصبح في دائرة واحدة».

وتابعت لاينش: «وجدت نفسي بإمكاني أن أفعل ما تفعله الطبيعة، بأن أبعد عن التوتر وهو الأمر الذي يساعدني على اجتياز الأزمات».

و«لاينش»، التي أجرت عملية جراحية استبدلت فيها مفصل «الورك» بالكامل، وأصيبت بكسر في الذراع 2011، لم تعقها هذه الإصابات عن الاستمرار في ممارسة الـ«يوجا» والرقص، بل جعلها ذلك تشعر بأنها أصغر سنًا وأقوى كل يوم، على حد قولها.

وتتبع هذه المعلمة، التي دخلت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية باعتبارها أكبر مدربة «يوجا» على قيد الحياة، حمية غذائية نباتية، إذ تتناول كميات قليلة من الطعام معظمها من ثمار الفاكهة والخضراوات للحفاظ على صحتها.

وإلى جانب اهتمامها بالـ«يوجا» ورقص «تانجو» نشرت «لاينش» كتابها عن التأمل، في 2011، كما أنتجت «دي في دي» عن «اليوجا»، في 2013.