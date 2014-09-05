ساعة ذكية ..ترصد ضربات قلبك وتعد خطواتك

بدأت وحدة «موتورولا» التابعة لشركة «جوجل»، الجمعة، بيع ساعتها الذكية «موتو360»، دائرية الشكل.

وأعربت الشركة عن اعتقادها بأن الساعة تتمتع بتصميم أنيق، مقارنة بعدد من الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء التي طرحها منافسون، وتصفها موتورولا بأنها غير جذابة.

وتحتوي الساعة «موتو 360» على شاشة 1.5 بوصة بتقنية البلورات السائلة «LCD»، محاطة بإطار معدني رفيع، وتعمل باللمس، وتتمتع بخاصية مقاومة الماء، وتعمل بنظام تشغيل آندرويد «Android Wear»، المصمم للشاشات صغيرة الحجم.

كما تحتوي الساعة على جهاز لرصد معدل ضربات القلب، وآخر لإحصاء عدد الخطوات، لكنها لا تحتوي على برنامج لمراقبة النوم، ويستمر شحن بطارية الساعة لمدة يوم.

وطُرحت الساعة، في الولايات المتحدة، بسوار مصنوع من الجلد، ومن المقرر طرح نموذج آخر بسوار معدني.

وأعرب رئيس «موتورولا»، ريك اوسترلو، عن اعتقاده بأن «موتو 360» تعد تطورا واضحا عن النماذج الأخرى التي طرحها منافسون في السابق.

وقال اوسترلو: «أعتقد أن الساعات الأولى كانت سيئة للغاية»، مضيفا أن «المستهلكين قالوا إن أكبر مشكلة واجهتهم كانت أن الساعات لم تكن جذابة»، وأوضح أن «الفرق في منهجنا كان التركيز على هذه المشكلة وحلها»، ومضى قائلا إن «أصعب شيء في أي تكنولوجيا جديدة ربما يكون إفهام الناس فوائدها. من المقلق بالنسبة لي أن بعض الساعات الذكية في البداية منحت هذه الفئة سمعة سيئة»، واستطرد:«اعتقد أن منتجنا سيكون في الموجة الجديدة من المعروض» في هذه الفئة.

وجاء طرح الساعة فيما تخوض «موتورولا» مرحلة انتقالية في أعمالها، حيث تشهد مبيعاتها من الهواتف الذكية انتعاشا، فيما تقترب ملكية القطاع من الانتقال إلى شركة «لينوفو»، وعلى الرغم من أن استقبال المحللين للساعة الجديدة كان إيجابيا، إلا أنهم شككوا في قدرتها على أن تصبح الأكثر مبيعا في فئتها.