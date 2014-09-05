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بالفيديو والصور.. تصفح بريدك الإلكتروني و «فيس بوك» و«تويتر» عبر «الخاتم الذكي»

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توصلت شركة أمريكية إلى ابتكار خاتم إلكتروني يمكنك من فحص المكالمات الواردة، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر»، وهو «Smart Ring» أو «الخاتم الذكي».

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، أن الخاتم الذكي، الذي أنتجته شركة «موتو للإلكترونيات» الأمريكية، سيساعد على تصنيف الرسائل من جهة العمل أو الأصدقاء أو العائلة، كما يمكنه عرض الإخطارات والإشعارات من مواقع التواصل الاجتماعي.

smartring

وقالت الصحيفة إن الشركة كشفت عن ذلك النوع من الاكسسوارات ذات التقنية العالية، ومن المقرر كشف النقاب عن تفاصيل الاختراع في مؤتمر «IFA 2014» المنغقد في برلين هذا الأسبوع.

وتم تصميم هذا الخاتم الذكي لدعم الأجهزة التى تعمل بأنظمة التشغيل «إندرويد» و «iOS» والسماح للمستخدمين بمعرفة التنبيهات المرتبطة بالمكالمات والرسائل النصية والانتقال بينها عبر شاشة اللمس، وستم توفيره باللونين الأبيض والأسود.

California-based Mota have become the latest company to unveil high-tech jewellery that can notify you whenever you're tagged on Facebook or have a reply to your tweet

وأكدت الشركة المصنعة أن الخاتم يعمل مع «فيس بوك» و«تويتر» الآن، ولكن إذا أقبل عدد كاف من الناس على استخدامه، سيتعمل الشركة على إدخال تطبيقات أخرى مثل «إنستجرام» و«لينكيد إن» في المستقبل.

Currently, SmartRing works with Facebook and Twitter, and, if enough people support the SmartRing, the company said other apps such as Instagram, Uber, and LinkedIn could be added in the future

وأوضحت الشركة أن الخاتم مضاد للماء مقاومة للماء ويمكن مشاهدة شاشته أثناء ضوء الشمس الساطع، ولكنها لم تكشف بعد عن تفاصيل الأسعار.

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