بالفيديو والصور.. تصفح بريدك الإلكتروني و «فيس بوك» و«تويتر» عبر «الخاتم الذكي»

توصلت شركة أمريكية إلى ابتكار خاتم إلكتروني يمكنك من فحص المكالمات الواردة، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر»، وهو «Smart Ring» أو «الخاتم الذكي».

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، أن الخاتم الذكي، الذي أنتجته شركة «موتو للإلكترونيات» الأمريكية، سيساعد على تصنيف الرسائل من جهة العمل أو الأصدقاء أو العائلة، كما يمكنه عرض الإخطارات والإشعارات من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن الشركة كشفت عن ذلك النوع من الاكسسوارات ذات التقنية العالية، ومن المقرر كشف النقاب عن تفاصيل الاختراع في مؤتمر «IFA 2014» المنغقد في برلين هذا الأسبوع.

وتم تصميم هذا الخاتم الذكي لدعم الأجهزة التى تعمل بأنظمة التشغيل «إندرويد» و «iOS» والسماح للمستخدمين بمعرفة التنبيهات المرتبطة بالمكالمات والرسائل النصية والانتقال بينها عبر شاشة اللمس، وستم توفيره باللونين الأبيض والأسود.

وأكدت الشركة المصنعة أن الخاتم يعمل مع «فيس بوك» و«تويتر» الآن، ولكن إذا أقبل عدد كاف من الناس على استخدامه، سيتعمل الشركة على إدخال تطبيقات أخرى مثل «إنستجرام» و«لينكيد إن» في المستقبل.

وأوضحت الشركة أن الخاتم مضاد للماء مقاومة للماء ويمكن مشاهدة شاشته أثناء ضوء الشمس الساطع، ولكنها لم تكشف بعد عن تفاصيل الأسعار.