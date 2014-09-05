أخبار عاجلة

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“الاثار” توقع بروتوكول مع القوات المسلحة لرعاية العاملين بالوزارة صحيًا

Google+ Print
“الاثار” توقع بروتوكول مع القوات المسلحة لرعاية العاملين بالوزارة صحيًا “الاثار” توقع بروتوكول مع القوات المسلحة لرعاية العاملين بالوزارة صحيًا

أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجهاز الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والذي يمنح بمقتضاه حق الرعاية الصحية الكاملة للعاملين بوزارة الآثار ممن يعانون من الحالات المرضية الحرجة كالأمراض السرطانية وأمراض الكبد.

وأوضح الدماطی فی تصريح له اليوم، أن هذا البروتوكول تم تفعيل العمل به بدءا من أوائل سبتمبر الحالی، على أن يحظى العاملون بالآثار من مصابي الحالات المرضية الخطيرة بالعلاج الكامل بمختلف المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأشار وزير الآثار، إلی أن هذا الانجاز يعد خطوة نحو تحقيق واحدة من أهم مطالب العاملين بالآثار، مؤكداً أن الوزارة بكامل قياداتها تعمل على إيجاد حلول فعالة وفورية لتوفير المناخ المناسب بين اواسط الآثاريين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أدائهم المهني مع تزليل ما قد يواجهونه من عقبات صحية أو اجتماعية بما يساهم في دفع حركة العمل بمختلف مجالات الحقل الأثري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا