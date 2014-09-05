“الاثار” توقع بروتوكول مع القوات المسلحة لرعاية العاملين بالوزارة صحيًا

أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجهاز الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والذي يمنح بمقتضاه حق الرعاية الصحية الكاملة للعاملين بوزارة الآثار ممن يعانون من الحالات المرضية الحرجة كالأمراض السرطانية وأمراض الكبد.

وأوضح الدماطی فی تصريح له اليوم، أن هذا البروتوكول تم تفعيل العمل به بدءا من أوائل سبتمبر الحالی، على أن يحظى العاملون بالآثار من مصابي الحالات المرضية الخطيرة بالعلاج الكامل بمختلف المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأشار وزير الآثار، إلی أن هذا الانجاز يعد خطوة نحو تحقيق واحدة من أهم مطالب العاملين بالآثار، مؤكداً أن الوزارة بكامل قياداتها تعمل على إيجاد حلول فعالة وفورية لتوفير المناخ المناسب بين اواسط الآثاريين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أدائهم المهني مع تزليل ما قد يواجهونه من عقبات صحية أو اجتماعية بما يساهم في دفع حركة العمل بمختلف مجالات الحقل الأثري.

أ ش أ