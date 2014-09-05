أبو النصر: الدراسة في موعدها 20 سبتمبر .. والعام الدراسي 2014/2015 عام الأنشطة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن الدراسة سوف تبدأ في موعدها المحدد 20 سبتمبر الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وشدد سيادته على عدم الالتفات للشائعات التي يرددها البعض عن وجود نية لتأجيل بدء الدراسة.

وأشار الدكتور الوزير الى أن العام الدراسي 2014/2015 سيشهد مناخا تعليميا مختلفا، مشيرا الى أنه سيتميز بالانتظام والانضباط منذ اليوم الأول للدراسة .

وأضاف سيادته أن المدارس ستشهد اهتماما غير مسبوق بالأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، الثقافية ، الفنية والعلمية ، باعتبارها عنصر جذب هام للطلاب الى المدرسة.

وأوضح الدكتور الوزير أن الطالب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، سيتاح له ممارسة النشاط المحبب الى نفسه، بما يجعل الوزارة تكتشف مبكرا ومنذ بداية الدراسة الموهوبين والمبدعين في كل المجالات، مشيرا الى أنه سوف يتم التنسيق مع كل مديريات الجمهورية، بحيث تنفذ هذه الأنشطة في إطار تنافسي بين الطلاب.

وأضاف سيادته أنه سوف يساهم في تنفيذ برنامج الأنشطة في الأسبوع الأول في جميع المدارس مجموعة من الرعاة الرسميين، وسوف يتم منح الطلاب المتميزين في كافة المجالات هدايا مناسبة تشجعهم على ممارسة النشاط .