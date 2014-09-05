اتهام 3 آسيويين بحيازة مخدرات والشروع في القتل والتحرش

نظرت محكمة جنايات دبي أمس 3 قضايا، متهم فيها سائقون آسيويون في قضايا حيازة مخدرات والتحرش والشروع في القتل، وكان سائق آسيوي «م.س» اتهم بالاعتداء على زميل له بالعمل بأن طعنه بسكين كاد يزهق بها حياته، واتهمت النيابة العامة في أمر إحالتها (م.س) بأنه شرع في قتل زميله عندما كان في حالة سكر شديد أثرت على قواه الذهنية وأفقدته القدرة على التحكم في أفعاله ، ولولا تدخل زملاء العمل ونقل الضحية إلى المستشفى، لحدث ما لا يحمد عقباه، وطالبت بإنزال عقوبة السجن بحق المتهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

شهادة

وشهد المجني عليه في إفادته أمام النيابة أن المتهم اعتدى عليه في مقر السكن المشترك، وكان مخموراً نتيجة تعاطي المشروبات الكحولية، مبيناً أنه كان يتعمد سبه بشكل متواصل، حتى وقعت مشادة كلامية بينهما، فقام المتهم بطعنه بسكين في صدره.

ونظرت الجنايات قضية سائق آخر اتهم بالتحرش بإحدى السائحات، عندما كان يوصلها لإحدى المناطق داخل دبي، واستغل عدم علمها بالمناطق الداخلية لإمارة دبي، واختلى بها في منطقة نائية بغرض الاعتداء الجنسي عليها.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمة عندما شعرت بنية السائق بالتعرض لها، إضافة إلى محاولة اعتدائه عليها، قاومته بشدة، ولم تستسلم له، رغم تعرضها للضرب المبرح منه، ووجود جروح تعرضت لها.

وكانت نيابة دبي اتهمت «أ.ع.غ» سائقاً آسيوياً آخر بحيازة هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ألقي القبض عليه من قبل شرطة مكافحة المخدرات بعد ورود معلومات تفيد بإتجاره بمواد مخدرة.