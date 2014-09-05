" شفروليه إمبالا " تنضم إلى دوريات شرطة دبي

انضمت سيارة " شفروليه إمبالا " إلى أسطول دوريات شرطة دبي العصرية التي تتضمن التصميم الجديد لشكل الدوريات.



> وتسلم سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي الدورية الجديدة " شفروليه إمبالا" من كل من موريس ويليامز الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز لعمليات الشرق الاوسط ومحمد سعيد الكندي المدير التنفيذي في الكندي للسيارات وذلك في المبنى الرئيسي للقيادة العامة لشرطة دبي.



> وأشاد المزينة بمبادرات الشركة ومساهمتها في دعم برامج التوعية الخاصة بشرطة دبي والتي تشكل نموذجا يحتذى به في مجال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف وقيم شرطة دبي في حفظ الأرواح وتقليل معدلات الحوادث بجميع أشكالها ورفع مستوى الوعي والالتزام لدى السائقين .



> وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام والارتقاء بالسيارات والأجهزة والمعدات كافة والتي تسهم في تعزيز مسيرة الأمن والأمان وإحقاق العدل والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وتطوير أدائها وخدماتها إلى أعلى المعايير العالمية.



> وأشار اللواء المزينة إلى أن الدوريات الجديدة لشرطة دبي تؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة متطلبات العصر والمستجدات التقنية والعلمية بهدف التواصل مع الجمهور وبسط الأمن والأمان والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية.



> من جانبه أكد موريس ويليامز أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي .. موضحا مزايا السيارة الجديدة ومدى ملاءمتها للمواصفات الخاصة المطلوب توفرها في سيارات الدوريات في شرطة دبي.

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