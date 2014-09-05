الرئيس التشيكي: أوكرانيا الآن تشهد حربا أهلية

وصف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، ما يحدث الآن في أوكرانيا بأنه “حرب أهلية بين مجموعتين من المواطنين الأوكرانيين”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زيمان قوله، اليوم الجمعة، “قبل كل شيء من الضروري تسمية ما يحدث بشكل صحيح والاعتراف بأن أوكرانيا تشهد حربا أهلية في الوقت الراهن بين مجموعتين من المواطنين الأوكرانيين”.

وأعرب زيمان، عن أسفه إزاء ما أسماه “تدمير أوكرانيا لنفسها” ولقدرتها الصناعية كذلك، عن طريق استخدامها للقوة العسكرية لحل المشكلة، موضحا إنها تعمق الفجوة بين المواطنين الناطقين باللغتين الأوكرانية والروسية، كما أن عواقب هذا النزاع ستظل موجودة خلال عشرات السنوات المقبلة.

أ ش أ