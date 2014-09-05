أخبار عاجلة

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس التشيكي: أوكرانيا الآن تشهد حربا أهلية

Google+ Print
الرئيس التشيكي: أوكرانيا الآن تشهد حربا أهلية الرئيس التشيكي: أوكرانيا الآن تشهد حربا أهلية

وصف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، ما يحدث الآن في أوكرانيا بأنه “حرب أهلية بين مجموعتين من المواطنين الأوكرانيين”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زيمان قوله، اليوم الجمعة، “قبل كل شيء من الضروري تسمية ما يحدث بشكل صحيح والاعتراف بأن أوكرانيا تشهد حربا أهلية في الوقت الراهن بين مجموعتين من المواطنين الأوكرانيين”.

وأعرب زيمان، عن أسفه إزاء ما أسماه “تدمير أوكرانيا لنفسها” ولقدرتها الصناعية كذلك، عن طريق استخدامها للقوة العسكرية لحل المشكلة، موضحا إنها تعمق الفجوة بين المواطنين الناطقين باللغتين الأوكرانية والروسية، كما أن عواقب هذا النزاع ستظل موجودة خلال عشرات السنوات المقبلة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا