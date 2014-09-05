القبض على إخواني انتحل صفة محلب و أنشأ 269 صفحة بالفيسبوك للتحريض ضد الجيش والشرطة

نجحت مباحث الإنترنت فى القبض على أحد عناصر و قيادات الإخوان بالبحيرة أنشأ 269 صفحة كان هو الأدمن لها إنتحل فيها صفة رئيس الوزراء و قام بالنصب على المواطنين و الإستيلاء على اموالهم و إستغل تلك الصفحات فى التحريض على الجيش و الشرطة داخل المطبعة التى يمتلكها و بصحبته إثنين من عناصر الجماعة و بحوزتهم 10 أجهزة لاب توب و 4 أجهزة راوتر.

و أمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتحقيق مع المتهم لضبط باقى العناصر المتورطة معه فى تلك الواقعة و الخلية التى ينتمى إليها و احيل إلى النيابة التى تولت التحقيق .

وكانت مباحث الإنترنت بقيادة اللواء محمد عبدالواحد مدير مباحث الإنترنت قد رصدت خلال الفترة الماضية عدد من الصفحات التى تحرض من الجيش و الشرطة و تشجع على أعمال العنف و الشغب ضدهما إلا ان اللافت للنظر و الذى جذب الإنتباه و جود شخص إدعى انه رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب و يقوم بالتواصل مع المواطنين على هذه الصفحات مما يعد محاولة لخلخلة الثقة بين المواطنين و الحكومة من خلال ردود مستفزة من هذا الشخص تجعل المواطنين يعادون اجهزة الدولة.

و فور إخطار اللواء صلاح صلاح فؤاد مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت أمر بتشكيل فريق بحث بالتعاون مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام حيث كشفت التحقيقات وجود 269 صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة تؤدى نفس الغرض التحريضى ضد قوات الجيش و الشرطة وتقلب الرأى العام على الحكومة من خلال نفس الشخص.

و نجحت القوات و ضباط مباحث الإنترنت فى التوصل إلى المنطقة التى يتم إطلاق هذه الصفحات حيث كشفت التحريات أنها جميعا تنطلق من محافظة البحيرة مما يشير إلى وجود أشخاص منظمين يقومون بهذه الجريمة و من خلال عمليات التتبع المستمرة توصلت القوات إلى المكان و هو عباة عن مطبعه يمتلكها شخص يدعى إبراهيم محمد البدوى (32 سنة ) من عناصر جماعة الإخوان و من خلال قوة أمنية بالتعاون بين مباحث الإنترنت و قطاع الأمن العام و مباحث البحيرة تم القبض على صاحب الطبعة الذى إعترف بإنتحاله لصفة رئيس الوزراء و أنه كان يتواصل مع المواطنين بحجة حل مشاكلهم .

و كان فى النهاية يقنعهم بفشله فى ذلك مما يساعد على تقليب الرأى العام على الحكومة وضبط بصحبته 2 آخرين من عناصر الجماعة يعاوناه على القيام بهذه الخطة و ضبط بحوزتهم 4 أجهزة راوتر و 10 أجهزة لاب توب لاستخدامها فى التعامل مع 269 صفحة قاموا بإنشاءها على مواقع الفيس بوك و تويتر بأسماء مختلفة تهدف جميعها إلى خداع المواطنين و يخضع المتهمين لتحقيقات مكثفة من قبل قطاعى الأمن الوطنى و العام و أحيلوا إلى النيابة للتحقيق .