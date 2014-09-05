من هي ملكة الأناقة في حفل الموركس دور 2014

أقيم ليلة البارحة أكبر حفل موسيقيّ في العالم العربي، وهو حفل توزيع جوائز الموركس دور، حيث ظهرت فيه النجمات العربيات بإطلالات ساحرة وأنيقة إلى درجة إيقاعنا في الحيرة حول النجمة الأكثر أناقة بينهن.

كان اللون الأسود طاغياً بصورة كبيرة على الإطلالات في هذا الحفل. ولربّما لجأت إليه النجمات لتفادي أخطاء الموضة أو لإخفاء عيوب أجسامهن. ولكنهنّ بدون متألّقات بإطلالات ملكيّة، يُزيّنها هذا اللون، مثل النجمة كارول سماحة التي اختارت فستاناً أسود بتصميم أنيق من Cavalli، مع أقراط ماسيّة ساحرة. أمّا المغنية نانسي عجرم فقد اختارت فستاناً أسود تُزيّنه تفاصيل وكريستالات بسيطة، وحمل توقيع المصمّم Azzaro. أمّا النجمة نوال الزغبي فظهرت بلوك ملكيّ رائع، إذ ارتدت فستاناً أسود من تصميم زهير مراد، ووضعت أقراطاً يُزيّنها حجر الروبي باللون الأحمر.

من ناحية أخرى، ظهر العديد من النجمات باللون الأحمر، مثل رابعة الزيّات، التي أثارت بإطلالتها إعجاب المتابعين بفستانها الأحمر الرائع. واختارت النجمة سيرين عبد النور فستاناً باللون نفسه. أمّا المغنية الشهيرة شيرين فقد بدت متألّقة بفستان أبيض من تصميم نيكولا جبران.

ولم تستغنِ الممثلة نيللي كريم عن شخصيّة الأميرة صافيناز، التي تقمّصتها في مسلسل سرايا عابدين، حيث اختارت فستاناً برتقاليّاً كبيراً، من تصميم فؤاد سركيس.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في حفل الموركس دور 2014 وتوّجي معنا ملكة أناقة الحفل.

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