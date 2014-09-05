بيريز: رونالدو لاعب وفي لريال مدريد ولا خلافات بيننا

نفى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن يكون هناك أي خلافات بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريقه بعد التصريحات التي انتقد فيها الأخير بيع الثنائي دي ماريا وشابي ألونسو.

وكان رونالدو قد أكد في تصريحات صحفية له الأسبوع الماضي أنه لو كان يدير ريال مدريد ما كان سمح بحدوث هذا.

وقال بيريز في مؤتمر صحفي "ليس هناك خلافات بيني وبين رونالدو, أعرفه جيدا فبجانب كونه أفضل لاعبي العالم فهو وفي للفريق وهذا غير قابل للنقاش".

وكان دي ماريا قد انتقل لمانشستر يونايتد في صفقة كلفت الشياطين الحمر 65 مليون إسترليني فيما انتقل شابي ألونسو إلى بايرن ميونيخ الألماني.