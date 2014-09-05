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ريال مدريد يوضح كيف سيغطي رحيل شابي ألونسو

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ريال مدريد يوضح كيف سيغطي رحيل شابي ألونسو ريال مدريد يوضح كيف سيغطي رحيل شابي ألونسو

(إفي): أعرب رئيس نادي ريال مدري الإسباني فلورنتينو بيريز عن تفهمه لقرار رحيل تشابي ألونسو إلى بايرن ميونخ الألماني، مبينا أن مركز ألونسو مغطى جيدا في المستقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في ملعب سانتياجو برنابيو للحديث عن تقييم الموسم الكروي 2013-2014 ، قال بيريز إن الطريقة التي رحل بها ألونسو، قبل أربعة أيام على انتهاء موسم الانتقالات الصيفية، كانت الأفضل سواء له أو للنادي.

وأضاف: "تربطني علاقة جيدة جدا به. تشابي جاء وطلب منا بإلحاح أن يرحل، ولقد أوضح كل شيء جيدا خلال المؤتمر الصحفي ولم تعد هناك حاجة لتكراره، أعتقد أن ما قام به هو أفضل شيء للنادي وله".

كما قال: "تشابي ألونسو لاعب سلوكه مثالي ولقد كسب حبنا وتعاطفنا، لذا احترمنا طلبه. تشابي اقترب من نهاية مسيرته ويرغب في أن يتعامل معها بهذا النحو، ونحن نعتقد أننا تمكنا من تحقيق طلبه".

وأوضح بيريز أنه لم يتعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط بعد رحيل ألونسو نظرا لوجود لاعبين يغطون هذا المركز خاصة بعد انضمام توني كروس، وهو لاعب شاب عمره 24 عاما، مبينا أن الفريق لديه أيضا أسيير إيارامندي.

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