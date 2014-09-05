الأمين العام لمجلس أوروبا يخشى عدم التزام الطرفين في أوكرانيا بخطة السلام

أثنى الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند، على خطة التسوية السلمية في أوكرانيا التي تقدم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مشيرا إلى أن تنفيذها يتوقف على طرفي النزاع .

وقال – في حديث لصحيفة “كومرسانت” الروسية اليوم الجمعة، إن هذه الخطة تفضي باتخاذ خطوات إيجابية وهي تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن ، ومن المهم أن ينفذ الطرفان هذه الإجراءات ، ونرى حتى الآن أن حدة التصريحات العدوانية لا تنخفض ، ومن الممكن أن تنحصر المشكلة في أن الطرفين قد لا يكونا جاهزين لتنفيذ خطة السلام” .

وردا على السؤال حول وجود حرب بين روسيا وأوكرانيا ، قال ياجلاند:”ليس من المهم كيف نسميه ، من المهم أن الحديث يدور عن النزاع العسكري الذي يؤدي إلى كارثة إنسانية ومعاناة مئات آلاف الناس” .

كما رحب ياجلاند بفكرة موسكو توجيه قافلة إنسانية ثانية إلى منطقة النزاع في أوكرانيا ، مشيرا في الوقت نفس إلى ضرورة مراعاة المقاييس الدولية.

أ ش أ