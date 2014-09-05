معرض لمستلزمات المدارس بـ«الترجمان».. ورحلات يومية للموظفين

قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، إن المحافظة سترعى معرضًا شاملًا لمستلزمات المدارس والمواد الغذائية بتخفيضات 40% على كل السلع، وذلك بسوق الترجمان في الفترة من 8 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وأكد المحافظ، الجمعة، أن إقامة المعرض جاء بناءً على توجيهات الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد لمساعدة أولياء الأمور في توفير مستلزمات أبنائهم بأسعار مناسبة، وكذلك تشجيع المواطنين على الذهاب إلى السوق الجديدة بالترجمان دعمًا للباعة الجائلين، لتأكيد اهتمام الدولة بهم وحرصها على توفير حياة كريمة لهم ولكل مواطنيها.

وأشار «سعيد» إلى أنه يتم عقد اجتماع يومي بين مسؤولي المحافظة ومجلس الوزراء لبحث سبل تنشيط حركة البيع في الترجمان، وتسيير خطوط مواصلات لسهولة الانتقال إليه، إضافة إلى تنظيم رحلات يومية لموظفي المحافظة والوزارات المختلفة، وكذلك العمل على تشغيل دور السينما المغلقة بالترجمان للترفيه عن الرواد، ونقطة شرطة لتأمين المكان ليصبح موطن جذب للمواطن.

من ناحية أخرى، قام المحافظ بالاستجابة لشكوى أحد الباعة الجائلين الذين تم نقلهم من منطقة وسط البلد إلى موقف الترجمان، وقام المحافظ بتسليمه فاترينة (باكية) مجانًا لعرض بضاعته عليها بدلا من جلوسه على الأرض، إضافة إلى دعمه بمبلغ مالي.