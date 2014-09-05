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الأزهر ينظم احتفالية لمنح الدكتوراة الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الإثنين

  • مصر
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قرر الأزهر الشريف تنظيم احتفالية كبرى، الإثنين المقبل، بقاعة المؤتمرات بالأزهر، لتسليم الدكتوراة الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والتى منحتها له جامعة الأزهر، تقديرًا لجهوده الكبيرة فى خدمة الإسلام والمسلمين.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي لتسلم الجائزة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وكبار قيادات الدولة والأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية ووزارة الأوقاف.

يذكر أن الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، كان قد تقدم باقتراح إلى المجلس الأعلى للأزهر الشريف بمنح الدكتوراة الفخرية لخادم الحرمين الشريفين تقديرا لجهوده فى خدمة الإسلام والمسلمين والعالم العربى والإسلامى، ودعمه الرائد لمصر فى حربها ضد الإرهاب ومساندته للشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو.

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