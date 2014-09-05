أخبار عاجلة

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب السنغال: مباراة مصر هامة .. ولكنها مجرد الأولى

Google+ Print
مدرب السنغال: مباراة مصر هامة .. ولكنها مجرد الأولى مدرب السنغال: مباراة مصر هامة .. ولكنها مجرد الأولى

يخطط ألاين جيرسي المدير الفني للسنغال للفوز على مصر في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة المغرب 2015 عندما يلتقي المنتخبان في داكار.

وقال جيرسي في تصريحات صحفية: "المباراة الأولى دائما هامة من حيث المعنويات والثقة التي تنتجها .. وبالتأكيد بالنسبة للنقاط الثلاثة".

وأضاف "نهدف لتحقيق النقاط الثلاثة في مواجهة ، ولكن علينا أن نضع في الحسبان أن هناك ستة مباريات وليس لقاء وحيد".

وتضم المجموعة منتخبات تونس وبوتسوانا بجانب مصر والسنغال.

وأتم المدرب الفرنسي "كل اللاعبين المتواجدين في أعلى مستوى رغم الغيابات، ولكنني أثق في الأسماء الحاضرة وقادرون على تحقيق المطلوب منهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر