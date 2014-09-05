مدرب السنغال: مباراة مصر هامة .. ولكنها مجرد الأولى

يخطط ألاين جيرسي المدير الفني للسنغال للفوز على مصر في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة المغرب 2015 عندما يلتقي المنتخبان في داكار.

وقال جيرسي في تصريحات صحفية: "المباراة الأولى دائما هامة من حيث المعنويات والثقة التي تنتجها .. وبالتأكيد بالنسبة للنقاط الثلاثة".

وأضاف "نهدف لتحقيق النقاط الثلاثة في مواجهة مصر، ولكن علينا أن نضع في الحسبان أن هناك ستة مباريات وليس لقاء وحيد".

وتضم المجموعة منتخبات تونس وبوتسوانا بجانب مصر والسنغال.

وأتم المدرب الفرنسي "كل اللاعبين المتواجدين في أعلى مستوى رغم الغيابات، ولكنني أثق في الأسماء الحاضرة وقادرون على تحقيق المطلوب منهم".