' عمرو جمال جاهز لقيادة مصر أمام السنغال '

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر على جاهزية عمرو جمال مهاجم الأهلي لخوض مواجهة السنغال بعد تعافيه من إصابته بالبرد.

وكان جمال قد عانى من ارتفاع في درجة الحرارة بشكل قد يعوقه عن المباراة.

ولكن غريب قال للصحفيين من السنغال: "جمال أصبح جاهزا للمباراة، فقط عانى من البرد خلال رحلة السفر".

وأضاف "اللاعب تدرب مع منتخب مصر مرتين، وهو ما جعلنا نطمئن لجاهزيته للمباراة".

وسجل عمرو جمال أول أهدافه الدولية خلال مواجهة كينيا وديا مع مصر يوم السبت الماضي.

وأحرز مهاجم الأهلي -23 عاما- 10 أهداف في الموسم الماضي خلال 22 مباراة.