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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

أرشيفية

لقى صيدلى وطالب مصرعهما فيما أصيب 2 أخرين فى انقلاب سيارة بطريق الصعيد “الجيش ” فى المنيا
> تلقى اللواء أسامة متولى  مدير الأمن بلاغًا من عمليات أسعاف مطاى يفيد بانقلاب السيارة رقم 7811 ملاكى أسيوط قيدة مسعود يوسف أحمد ” 55 سنة ” صيدلى مقيم بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى ” الجيش ” أمام قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار مما ادى إلى مصرع قائد السيارة مسعود يوسف أحمد ” 55 سنة ” صيدلى و محمد يحى حامد ” 18 سنة ” طالب وإصابة 2 اخرين هما هدير مسعود يوسف ” 14 سنة ” طالبه وشقيقتها مها “23 سنة ” حاصلة على بكالوريوس صيدلية مقيمون جميعا بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.
> تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام وتولت النيابة العامة التحقيق.

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