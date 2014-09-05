مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقى صيدلى وطالب مصرعهما فيما أصيب 2 أخرين فى انقلاب سيارة بطريق الصعيد “الجيش ” فى المنيا

> تلقى اللواء أسامة متولى مدير الأمن بلاغًا من عمليات أسعاف مطاى يفيد بانقلاب السيارة رقم 7811 ملاكى أسيوط قيدة مسعود يوسف أحمد ” 55 سنة ” صيدلى مقيم بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى ” الجيش ” أمام قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار مما ادى إلى مصرع قائد السيارة مسعود يوسف أحمد ” 55 سنة ” صيدلى و محمد يحى حامد ” 18 سنة ” طالب وإصابة 2 اخرين هما هدير مسعود يوسف ” 14 سنة ” طالبه وشقيقتها مها “23 سنة ” حاصلة على بكالوريوس صيدلية مقيمون جميعا بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

> تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام وتولت النيابة العامة التحقيق.