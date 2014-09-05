بنزيمة غاضب من إلغاء أهدافه

(إفي): أكد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أنه بدأ يسأم من إلغاء أهدافه، بعدما حدث ذلك الليلة الماضية خلال لقاء ودي امام إسبانيا، انتهى بفوز بلاده بواقع 1-0.

وصرح بنزيمة الليلة الماضية "لم أشاهد الإعادة، ولا أعرف إن كنت متسللا، ولكنني بدأت أمل من إلغاء الكثير من أهدافي".

ولكنه أكد أن "الأهم إننا فزنا، لقد استمتعنا كثيرا هذه الليلة".

واسترسل "نحتاج لإعطاء صورة جيدة، وأعتقد أننا قمنا بذلك بشكل متميز، رغم أننا قضينا بعض اللحظات المعقدة، حين سيطروا هم على الكرة كثيرا. ولكن أعتقد أننا قدمنا فاجأناهم عبر هجوم مضاد".

وأضاف بنزيمة "هذه المباراة تمثل استكمالا جيدا للمونديال. أعتقد أننا قد صنعنا فريقا، وما نقوم به في التدريبات نستطيع نقله إلى المباريات".

وقد أقيمت المباراة الودية الليلة الماضية ضمن استعدادات إسبانيا لبدء مشوار تصفيات أمم أوروبا 2016 التي تقام على أرض فرنسا، حيث يطمح منتخب المدرب فيسنتي ديل بوسكي للدفاع عن لقبه.