تقارير - بنفيكا يسعى لضم مهاجم فالنسيا السابق

(إفي): يسعى فريق بنفيكا البرتغالي لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس في صفقة انتقال حر، بعد أن قام اللاعب مؤخرا بفسخ تعاقده مع فالنسيا الإسباني ليصبح دون فريق.

كشفت عن هذا الأمر وسائل إعلام برتغالية اليوم الجمعة، أبرزت أن اللاعب البرازيلي بات في طريقه إلى بنفيكا، وأن الاتفاق حول انتقاله إلى النادي البرتغالي قد يتم خلال وقت قصير.

ونقلت صحيفة (أ بولا) اليوم عن اللاعب قوله إن انضمامه إلى بنفيكا سيكون أمرا رائعا لأنه فريق كبير.

ويحاول "النسور" من وراء هذه الصفقة تدعيم خط الهجوم لديهم وتعويض رحيل عدد من لاعبي الفريق البارزين خلال الفترة الماضية، على رأسهم رودريجو وأوسكار كاردوزو.

وأقر تياجو جونكالفيش شقيق ووكيل المهاجم البرازيلي لصحيفة (ريكورد) بوجود مفاوضات بين شقيقه وبنفيكا تعد في منتصف الطريق من التوصل لاتفاق نهائي.

يشار إلى أن جوناس (30 عاما) لديه عروض من أندية في البرازيل وقطر بعد فسخ تعاقده مع فالنسيا، الذي لعب في صفوفه على مدار ثلاثة أعوام ونصف العام.

ونظرا لانتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الاثنين المقبل، فلن يتمكن جوناس من اللعب مع بنفيكا في المنافسات الأوروبية ولكنه سيشارك معه في البطولات المحلية فقط.