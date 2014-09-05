فالديز ورونالدينيو ضمن أبرز 5 لاعبين مازالوا متاحين للانتقالات

بعد أن انتهى سوق الانتقالات في أوروبا مع بداية سبتمبر الجاري بات على كل فريق أن ينتظر حتى يناير المقبل ليدعم صفوفه بلاعبين جدد.
إلا أن قانون الانتقالات يتيح للفرق ضم أي لاعب حر لا يلعب لأي ناد، وهو ما جعل صحيفة (إندبندنت) البريطانية تستعرض أبرز اللاعبين المتاحين للانتقالات.
الإسباني فالديز حارس برشلونة السابق كان قد قرر الرحيل عن ناديه بعد نهاية عقده الموسم الماضي حتى ينضم إلى موناكو الذي رفض التعاقد معه بعد فشله في الكشف الطبي ليصبح فالديز بلا فريق.. تقارير ربطته بليفربول وسابقا بايرن ميونيخ إلا أنه مازال متاحا.
ربما تقدم في السن ولذلك عاد للبرازيل، لكن يظل رونالدينيو إسما كبيرا في عالم كرة القدم وهو ما يمنحه الفرصة للعودة مجددا لأوروبا.. بعد أن انتهت علاقته بأتليتكو مينيرو بات البرازيلي متاحا للانتقال لأي فريق في أي وقت.
المهاجم الفرنسي العجوز انتهت علاقته بوست بروميتش ألبيون ليصبح بلا ناد الآن.. أنيلكا الذي لعب لأرسنال وريال مدريد وتشيلسي من قبل ربما تمنحه خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية فرصة الانتقال لأي فريق خاصة وأنه لاعب حر لن يكلفهم شيئا.
جناح أرسنال وليفربول سابقا تركه فريق ستوك سيتي ليصبح حرا، جيرمان بينانت صاحب الـ31 عاما ربما يمنحه فريقا في إنجلترا الفرصة الأخيرة.
قائد منتخب أوروجواي في كأس العالم الماضي دييجو لوجانو أصبح حرا بعد أن أنهى ارتباطه تماما بفريق وست بروميتش ألبيون، لوجانو مازال يمتلك الكثير ليقدمه كما أظهر مع منتخب بلاده.