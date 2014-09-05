2328 مخالفة مرورية وإزالة 544 حالة إشغالات خلال يومين بالمنوفية

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية متمثلة فى شرطة المرافق والوحدات التابعة له حملاتها المكثفة ودوريات لرفع الإشغالات بكافة ومدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارت المحلية ، أسفرت خلال 48 ساعة الماضية عن تحرير عدد 50 محضرإشغالات وعدد 65 حالة ضبط وعدد 544 إزالة إشغالات .

> فيما شنت إدارة المرور والوحدات التابعة حملة مرورية مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة ارجاء المحافظة وأسفر عن تحرير عدد 2325 مخالفة مرورية تراوحت بين الإنتظار الخاطىء والقيادة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان والتحدث فى المحمول كما تم تحرير عدد 3 مخالفة زيادة تعريفة الركوب لضبط تسعيرة الركوب والحرص على عودة هيبة الدولة .