أخبار عاجلة

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

2328 مخالفة مرورية وإزالة 544 حالة إشغالات خلال يومين بالمنوفية

Google+ Print
2328 مخالفة مرورية وإزالة 544 حالة إشغالات خلال يومين بالمنوفية 2328 مخالفة مرورية وإزالة 544 حالة إشغالات خلال يومين بالمنوفية

أرشيفية

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية متمثلة فى شرطة المرافق والوحدات التابعة له حملاتها المكثفة ودوريات لرفع الإشغالات بكافة ومدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارت المحلية ، أسفرت خلال 48 ساعة الماضية عن تحرير عدد 50 محضرإشغالات وعدد 65 حالة ضبط وعدد 544 إزالة إشغالات .
> فيما شنت إدارة المرور والوحدات التابعة حملة مرورية مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة ارجاء المحافظة وأسفر عن تحرير عدد 2325 مخالفة مرورية تراوحت بين الإنتظار الخاطىء والقيادة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان والتحدث فى المحمول كما تم تحرير عدد 3 مخالفة زيادة تعريفة الركوب لضبط تسعيرة الركوب والحرص على عودة هيبة الدولة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا