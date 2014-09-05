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حملة أمنية فى المنوفية لإزالة التعديات على الأراضى الزارعية

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حملة أمنية فى المنوفية لإزالة التعديات على الأراضى الزارعية حملة أمنية فى المنوفية لإزالة التعديات على الأراضى الزارعية

أرشيفية

شنت مديرية أمن المنوفية اليوم الجمعة حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف وإزالة الإشغالات بمراكز المحافظة .

وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف عبارة عن مبانى خرسانية واخرى بالطوب الأبيض والأسمنت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة الفورية .

كما تم إزالة 7 حالات إشغال طريق عبارة عن كافتيرات وباعة جائلين وكذلك تنفيذ حكم قضائي بالتمكين من شقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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