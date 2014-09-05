ضبط متهمين بقتل والدتهم لزواجها بعد وفاة والدهم ببنها

ضبطت مباحث القليوبية المتهمين بقتل والدتهم وزوجها داخل شقة ببنها بسبب قيامها بالزواج من عامل بعد وفاة والدهم.

كان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من العميد مجدى راشد، مأمور قسم أول بنها، يفيد بتلقيه بلاغا بمقتل كل من كهرمان ف.ع 45 سنه ربة منزل، مجدى ا.ع زوج الأولى 45 سنة عامل داخل شقة سميرة فتحى عبد الباقى جاد شقيقة الأولى 50 سنه ربة منزل وإتهامها لـ3 اشقاء نجل المجنى عليها وهم البدرى ب.أ 19 سنه جزار، محمد 22 جزار، محمود 20 جزار نجل الأولى، بسام ع.أ نجل عم المتهمين بالتعدى على المتوفيان وإحداث إصابتهما التى أودت بحياتهما وفروا هاربين وعللت ذلك لزواج شقيقتها دون رغبة المتهمين والهرب رفقة زوجها وما قررته النيابة العامة من ضبط وإحضار المتهمين، فتم ضبط المتهم الأول البدرى ب.أ وشهرته ” بدوره ” وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات اعترف بصحتها، وأقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك والمتهمين الهاربين ، ونفاذا لقرار النيابة العامة، تم ضبط الـ 3 متهمين بالتنسيق مع وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة علي النحو المبين.

تحرر عن ذلك محضراً بالإجراءات ملحقاً بالمحضر الأصلى رقم 3123 ادارى قسم أول بنها لسنة 2014 ، وتولت النيابة العامة التحقيق.