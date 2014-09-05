“ديلي تليجراف”: حان الوقت لعودة السائحين إلى مصر “بلد الأمان”

دعت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، السائحين الأجانب إلى زيارة مصر “بلد الأمان” للتمتع بما فيها من مناظر ساحرة تأسر العقول والوجدان، مشيدة بعودة الهدوء إلى مصر بعد سنوات من الاضطرابات.

وقالت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة – إن سحر مصر لا يزال موجودا ولم يختلف عن أي وقت مضى؛ فوجود أشجار النخيل التي تتمايل في نسيم دافيء، ووديان خلابة تحيط بها الصحراء، وشروق الشمس على معبد الكرنك، ومياه البحر الأحمر المشرقة، يجعل مصر وجهة يقصدها السائحون.

وأشارت إلى أنه رغم الاضطرابات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، إلا أن الاستقرار بدأ يشرأب برأسه ليبعث للسائحين برسالة إيجابية تشجعهم على زيارة مصر والتمتع بجوها الساحر الخلاب.

ورصدت “ديلي تليجراف” بعض الإيجابيات التي طالما يجدها السائحون في مصر، مشيرة إلى انخفاض تكلفة السياحة في مصر مقارنة بدول أخرى والهدوء الذي تتسم به القاهرة، ناهيك عن وجود أماكن تاريخية عديدة لن تراها إلا في بلد كمصر، كمعابد وادي النيل ذات الحضارة التاريخية والجو الرومانسي الساحر، ومشاهدة إطلال الظل على هذه البقعة التاريخية الخالدة.

وتابعت بقولها “يخطيء من يقول إن الزائرين القادمين الآن إلى مصر لن يلاحظوا أي اختلاف عما كانت عليه البلاد قبل خمس سنوات، فهناك تواجد أمني مكثف في الأماكن التي يُخشى اندلاع اضطرابات بها.

ورصدت الصحيفة البريطانية تدني عائدات السياحة في مصر “بلد الأهرامات” في الآونة الأخيرة عقب الاضطرابات التي أعقبت اندلاع ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، مشيدة في الوقت نفسه بالأمان والهدوء الذي بدأ ينبعث في مصر مجددا، حيث بعثت برسالة طمأنة إلى الأجانب الراغبين في زيارة مصر.

واختتمت “ديلي تليجراف” تقريرها بالقول “برغم كل التحذيرات التي وجهتها بعض الدول إلى مواطنيها بتجنب زيارة مصر، أشاد زائروها بعظمة الاستقبال والأمن الذي لمسوه خلال تواجدهم فيها”.

أ ش أ