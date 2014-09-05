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سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وصول الكيماوى السورى إلى «داعش»

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أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور عن قلق واشنطن من أن يتمكن تنظيم «داعش» وجماعات مسلحة متشددة أخرى من الحصول على أسلحة كيميائية في سوريا.
>ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن باور قولها- في مؤتمر عقد الجمعة- «إن هناك أسلحة كيميائية تركت في سوريا بالتأكيد»، مشيرة إلى الخطر الذي قد يشكله امتلاك هذه المجموعات مثل هذا السلاح .
>وطالبت بضرورة أن يتأكد المجتمع الدولي بما لايدع مجالا للشك من أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يدمر الترسانة الكيميائية بالكامل .
>وأردفت قائلة: «يجب علينا أن نضمن أن السورية تقوم بتدمير منشآتها المتبقية لإنتاج الأسلحة الكيميائية ضمن الأطر الزمنية المقررة ودون التأخير المتكرر» .

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