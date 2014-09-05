سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وصول الكيماوى السورى إلى «داعش»

أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور عن قلق واشنطن من أن يتمكن تنظيم «داعش» وجماعات مسلحة متشددة أخرى من الحصول على أسلحة كيميائية في سوريا.

>ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن باور قولها- في مؤتمر عقد الجمعة- «إن هناك أسلحة كيميائية تركت في سوريا بالتأكيد»، مشيرة إلى الخطر الذي قد يشكله امتلاك هذه المجموعات مثل هذا السلاح .

>وطالبت بضرورة أن يتأكد المجتمع الدولي بما لايدع مجالا للشك من أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يدمر الترسانة الكيميائية بالكامل .

>وأردفت قائلة: «يجب علينا أن نضمن أن الحكومة السورية تقوم بتدمير منشآتها المتبقية لإنتاج الأسلحة الكيميائية ضمن الأطر الزمنية المقررة ودون التأخير المتكرر» .

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