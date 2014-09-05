إصابة عريف قوات مسلحة بالمعاش بجرح قطعى للخلاف على المزاح بحفل عرس بالمنوفية

أصيب عريف قوات مسلحة بالمعاش بجروح سطحية وجرح قطعى وذلك عقب نشوب مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية بسبب الخلاف على المزاح بحفل عرس تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى تلا المركزى بوصول صالح مصطفى عبد الرحمن 29 سنة عريف قوات مسلحة بالمعاش ومقيم قرية كفر طبلوها نصاب بجرح سطحى واخر قطعى بالفخذ الايسر .

وبالانتقال والفحص وبسؤاله إتهم باهر حلمى العطار 29 سنة صاحب محل بقاله بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواه واحداث اصابته وقيام شقيقه بلال باطلاق اعيرة نارية فى الهواء لخلاف بسبب المزاح اثناء تواجدهم فى حفل عرس بالقرية تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح الابيض وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.