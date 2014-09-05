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«الداخلية»: 7 وجبات ساخنة لحجاج القرعة

  • مصر
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قال اللواء شاكر الكيال، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية ورئيس بعثة حج القرعة، إنه «في إطار تطوير منظومة التغذية لحجاج القرعة هذا العام، فقد تقرر أيضًا زيادة الوجبات الساخنة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، من 4 إلى 7 وجبات».

وأوضح «الكيال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوجبة تضم أسماكا أو لحوما أو فراخا، وشوربة، وأرز أو مكرونة، وخضروات طازجة، وفواكه، ومياه غازية أو عصائر معلبة، فضلًا عن الوجبة الجافة، التي يتم تسليمها إلى الحجاج قبيل تصعيدهم إلى عرفات لاستخدامها كوجبات إفطار خلال أيام المشاعر.

ووفقًا لـ«الكيال» تتكون الوجبة الجافة من عبوتي فول، وعبوتي تونة كبيرتي الحجم، وعبوة جبن أبيض، وعبوتي جبن مطبوخ (مثلثات)، وعبوتي عصائر، وعبوة لبن حليب، و3 عبوات بسكويت مالح، وعبوات مربى وعسل، بالإضافة إلى كمية من الشاي والسكر والأكواب والملاعق البلاستيكية.

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