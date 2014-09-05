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“حقوق المرأة”: الثقافة هى الأمل الوحيد للبناء والقضاء على الفقر والأمية

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“حقوق المرأة”: الثقافة هى الأمل الوحيد للبناء والقضاء على الفقر والأمية “حقوق المرأة”: الثقافة هى الأمل الوحيد للبناء والقضاء على الفقر والأمية

السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة

قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، بأن بروتوكول التعاون الذی وقعه المجلس مع وزارة الثقافة يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة والتأكيد على احترام حقوقها التى كفلها الدستور المصري، مشيرة إلی انه يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

واكدت التلاوی فی تصريح لها اليوم أن البلاد تعرضت لمخطط يستهدف الدولة عن طريق شعبها من خلال إستخدام الدين كغطاء لذلك وكان الهدف محو الشخصية المصرية آبان فترة حكم المعزول محمد مرسى ،مشيرة إلی أن الثقافة هى الأمل الوحيد للبناء للقضاء على الفقر والأمية.

وطالبت بضرورة غرس مبادئ الدولة المدنية والأفكار المدنية الحديثة التي تدعم حقوق المرأة والمساواة و تربية الأبناء على مبادئ محمد عبده وقاسم أمين وعلى مبارك ورفاعة الطهطاوى.

أ ش أ

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