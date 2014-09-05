بالصور.. وزير الإسكان: المشروعات القومية الجديدة تمنع الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ترسيم حدود المحافظات الجديد، والمشروعات القومية التي بدأتها الدولة مؤخرا من شأنها منع الهجرة الداخلية من المحافظات إلى القاهرة، لافتا إلى أن ذلك يسهم أيضا في القضاء على الهجرة غير الشرعية للشباب التي تعاني منها البلاد حاليا.

وأضاف الوزير، خلال لقائه عدد من مجموعة “شباب مصر”، الذين أعلنوا إطلاق أول مؤتمراتهم تحت عنوان “شباب مصر” للتعاون مع الوزارات، أن وزارته لديها مشروعات مهمة للمدن الجديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى سعيها جعل هذه المدن ساحلية، بعدما أثبتت التجارب أن مقومات التنمية تعلو كلما كانت المدينة ساحلية.

وأشار مدبولي إلى أن الوزارة تمضي قدما فى تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، والذى سيتيح وحدات تبلغ مساحتها 90 مترا كاملة التشطيب للشباب ومحدودى الدخل، مشددا على أن القسط الشهري لن يزيد عن 470 جنيها.

وأوضح وزير اﻹسكان أن الحكومة الحالية تعتمد على الشباب بنسبة كبيرة، وأن هناك نحو 7 وزراء فى اﻷربعينيات من العمر، وهو ما يؤكد أن المتوسط العمري للحكومة انخفض بشكل كبير، ما يساهم بصورة إيجابية فى جهد الحكومة بالشارع.