اشتعال النيران فى لوحة كهرباء الصرف الصحى فى سنورس بالفيوم

شب حريق في لوحة الكهرباء الرئيسية للمحطة رقم 2 لرفع مياه الصرف الصحي بمدينة سنورس فى الفيوم، وآتت النيران علي اللوحة الرئيسية بالكامل وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق .

كان اللواء الشافعى محمد حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى ، إخطارا ، بنشوب حريق فى محطة الصرف الصحى بمدينة سنورس .

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية ، وتمكنت من إخماد النيران ، كما انتقل إلي موقع المحطة مشرف خليفه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاع الصرف والفنيين الذين قاموا بتشغيل مواتير رفع خارجية لرفع مياه الصرف لمنع المياه من إغراق منازل المواطنين المجاورة للمحطة.

وأكد أحد الفنيين بالمحطة أن سبب الإشتعال هو تذبذب الكهرباء نتيجة قطع الكهرباء المستمر وعودة التيار بتردد غير منتظم ، وتم إخطار نيابة سنورس التى تولت التحقيق.