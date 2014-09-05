«مصر بلدي»: إقبال المصريين على شراء شهادات استثمار القناة يعبر عن مدى حبهم لبلادهم

أشاد الدكتور مجدي البطران، أمين تنظيم شباب حزب «مصر بلدي» ، بالإقبال الكبير من جانب الشعب المصري أمس على البنوك فى أول يوم لشراء شهادات الاستثمار لدعم مشروع تنمية محور قناة السويس.

وتابع أمين شباب مصر بلدي فى بيان له اليوم الجمعة، أن إقبال المصريين على البنوك يؤكد مدى إحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم ، وأنهم يريدون بناء مستقبل أبنائهم بأيديهم.

وأضاف البطران ، أن المصريين عبروا بهذا المشهد العظيم على مدى حب لوطنهم وسعيهم لإعادة تنميته وإعادة بناءة مرة أخرى بعدما خربته يدى الإرهاب الأسود ، ودعا المصريين لشراء المزيد من الشهادات لدعم المشروع القومي .