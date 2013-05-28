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نيمار بعد التوقيع لبرشلونة: ساحتفظ بلحظاتي الرائعة مع سانتوس طوال عمري

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نيمار بعد التوقيع لبرشلونة: ساحتفظ بلحظاتي الرائعة مع سانتوس طوال عمري نيمار بعد التوقيع لبرشلونة: ساحتفظ بلحظاتي الرائعة مع سانتوس طوال عمري

(إفي) - أكد نيمار اليوم أنه ينهي رحلته في نادي سانتوس البرازيلي التي وصفها بـ"الرائعة" بعد التوقيع على عقود انتقاله الى نادي برشلونة، بطل إسبانيا هذا الموسم لمدة خمس سنوات.

وقال نيمار (21 عاما)، عبر حسابه عل موقع تويتر "هنا أنهي رحلتي الرائعة مع نادي رائع"، وذلك بعد التوقيع على العقد في نادي سانتوس، بحضور والد اللاعب ووكيله واجنر ريبيرو، وموفد نادي برشلونة راؤول سانليي.

وأوضح نيمار "شكرا على كل شيء، على الثناء والهتافات وعلى كل شيء" مر به في صفوف سانتوس، النادي الذي سجل لصالحه 151 هدفا.

واختتم نيمار، الذي فاز موسم 2011 على جائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العام، تغريدته قائلا "سأحتفظ بكل تلك اللحظات طوال عمري".

وسيوقع نيمار مزيدا من العقود بمقر النادي البرشلوني مع رئيسه ساندرو روسيل، على أن يتم تقديم اللاعب امام وسائل الاعلام والجماهير يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وفي نفس يوم التقديم الرسمي، سيخضع نيمار للكشف الطبي التقليدي، كما سيتم الاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد.

وكان اللاعب قد أعلن قبل يومين على مختلف المواقع الاجتماعية عن انتقاله لبرشلونة بعد أن أجرى مفاضلة بينه وبين غريمه ريال مدريد، رغم أن الاخير قدم عرضا ماليا أكثر إغراء.

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