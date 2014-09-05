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برلماني روسي: على «الناتو» مكافحة الإرهاب بدلاً من نشر قواعد جديدة بشرق أوروبا

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طالب أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، حلف «الناتو» بأن يكافح الإرهابيين في العراق بدلا من نشر قواعد جديدة في شرق أوروبا.

وكتب بوشكوف على حسابه على موقع «تويتر»، الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء «نوفوستي»: «إنه يتعين على الناتو نشر 4 آلاف من قوات الرد السريع في العراق الذي يسيطر عليه جزئيا تنظيم (داعش)، وليس في بولندا ضد روسيا».

يشار إلى أن وسائل إعلام ألمانية ذكرت في وقت سابق أن حلف الناتو يخطط لإقامة 5 قواعد عسكرية جديدة في شرق أوروبا، بما في ذلك في بولندا، وسينشر فيها 4 آلاف من قوات الرد السريع.

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