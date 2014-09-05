«عمال المطاعم» بالولايات المتحدة يتظاهرون لزيادة أجرهم إلى 15 دولارًا في الساعة

خرج عمال مطاعم الوجبات السريعة في مسيرات واعتصموا في 150 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الخميس، للمطالبة بزيادة الأجور، حسبما أفاد منظمون.

وتم إلقاء القبض على 52 من عمال الوجبات السريعة في ديترويت و21 في نيويورك أثناء مشاركتهم في الاعتصامات التي تطالب سلاسل الأغذية السريعة الشهيرة برفع أجورهم.

وانضم لعمال مطاعم الوجبات السريعة في نيويورك المئات من المؤيدين لهم خلال مشاركتهم في مسيرة بساحة «تايمز سكوير».

وطالب المتظاهرون بزيادة أجورهم إلى 15 دولارًا في الساعة وأن يكون لهم الحق في تشكيل نقابة دون أن يتعرضوا لتدابير انتقامية.

يُذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجور في الولايات المتحدة يختلف من ولاية لأخرى، حيث يتراوح بين 7.5 دولار إلى نحو 11 دولارًا في الساعة.

ونظّم العمال اعتصامات في شارع قريب من متجر كبير لسلسلة «ماكدونالدز» في تايمز سكوير.

يُذكر أن تلك المظاهرات هي الأحدث ضمن سلسلة من اعتصامات ليوم واحد من جانب عمال الوجبات السريعة يعود تاريخها إلى نوفمبر 2012.