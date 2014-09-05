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أحمد حسن: مباراة السنغال هامة جدًا لإسعاد الشعب المصرى

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أحمد حسن: مباراة السنغال هامة جدًا لإسعاد الشعب المصرى أحمد حسن: مباراة السنغال هامة جدًا لإسعاد الشعب المصرى

أحمد حسن مدير منتخب الأول لكرة القدم

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة السنغال الليلة فى الجولة الاولى لتصفيات كأس الامم الافريقية هامة جدا ويجب تحقيق نتيجة ايجابية لاسعاد الشعب المصرى .

وأضاف حسن،  أن المباراة لن تكون سهلة مع منافس قوى نحترمه كثيرا ، لكنه اعرب عن ثقته فى لاعبى منتخب مصر وقدرتهم على الفوز باللقاء والعودة بنتيجة إيجابية.

وعن عودة الدورى المصرى، قال أحمد حسن، لابد من عودة بطولة الدورى باى شكل سواء مجموعة او مجموعتين لان ذلك سيعود بالنفع على وعلى اندية الدورى الممتاز نفسها وعلى اللاعبين ايضا ، معربا عن أمله فى ان تستمر المسابقة لنهايتها . وعن الحضور الجماهيرى للمباريات ، قال حسن انه لا طعم لكرة القدم بدون جمهور ، مضيفا انه يجب ان تطبق القواعد والقوانين واللوائح على الجميع لضمان عدم خروج الجماهيرعلى النص فى المباريات لان اى مباراة قد يحدث فيها شغب من الممكن ان تلغى المسابقة بأكملها.

واوضح حسن انه يخطط لاستكمال مسيرته التدريبية فى الفترة المقبلة ، وقال انه يسعى للعمل فى الادارة الفنية ولا يمانع فى العمل فى المجال الاعلامى ولكن بما لا يتعارض مع عمله فى مجال التدريب .

أ ش أ

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