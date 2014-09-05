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رئيس الأركان الليبي يغادر مصر بعد زيارة استغرقت يومين

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رئيس الأركان الليبي يغادر مصر بعد زيارة استغرقت يومين رئيس الأركان الليبي يغادر مصر بعد زيارة استغرقت يومين

الفريق محمود حجازي خلال لقائه اللواء الناظوري

غادر اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، مطار القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين.

كان الناظوري قد عقد خلال الزيارة جلستي مباحثات مع نظيره المصري الفريق محمود حجازي، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تناولت المباحثات أهم المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في البلدين، فضلا عن أوجه التعاون المشترك، وسبل منع محاولات التسلل عبر الحدود بين البلدين.

يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية للواء الناظوري لمصر خلال الثمانية أيام الماضية.

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