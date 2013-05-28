صحيفة: يوفنتوس يستعد لـ ' تفخيخ ' عقد فيدال

(إفي) - أكدت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء إن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يسعى إلى "تفخيخ" عقد لاعب وسطه الدولي التشيلي أرتورو فيدال للحيلولة دون رحيله، وسط تأكيدات باهتمام أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وريال مدريد بضمه.

وقالت صحيفة (جازيتا ديللو سبورت) الرياضية الإيطالية إن نادي "السيدة العجوز" يتطلع إلى أن يوقع فيدال (26 عاما) على تمديد تعاقده لعامين إضافيين حتى يونيو 2018 ، بزيادة في راتبه حتى أربعة ملايين يورو في الموسم، مقابل 2.5 مليون يحصل عليها سنويا بموجب تعاقده مع الفريق الإيطالي صيف 2011.

وتؤكد الصحيفة أن التوقيع على تمديد عقد التشيلي سيأتي عقب انتهاء الإجازات، أي خلال استعدادات فريق مدينة تورينو في بلدة تشاتيلون، شمالي إيطاليا، أو أثناء الجولة التي ينتظر أن يقوم بها في الولايات المتحدة قبل الموسم المقبل.

ويمثل فيدال بالنسبة لأنطونيو كونتي، المدير الفني ليوفنتوس الذي منح الفريق ثاني لقب له على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي، أحد اللاعبين الذين لا غنى عنهم للفريق، بحسب الصحيفة التي أبرزت أن التشيلي تحول هذا الموسم إلى الهداف الأول للفريق برصيد 15 هدفا في 45 مباراة.

ووقع فيدال ليوفنتوس في يوليو عام 2011 ، في صفقة زادت قيمتها لاحقا بالنسبة لناديه السابق باير ليفركوزن بواقع عشرة ملايين يورو بالنظر إلى نجاحاته مع الفريق الإيطالي، علما بأنه كان قد وصل أوروبا عام 2007 قادما من كولو كولو التشيلي.