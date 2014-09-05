مصر تدعم روسيا بـ 60 سلعة زراعية

أبدت روسيا، استعدادها لاستيراد 60 سلعة زراعية من مصر لتلبية احتياجات الأسواق الروسية ، وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم سلطات الحجر الزراعي في البلدين تضطلع بفحص جميع المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلي روسيا لتسهيل نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلي الأسواق الروسية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحث مع السفير الروسي في القاهرة سيرجى كير بيشينكو ، زيادة الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الروسية ، لتعويض العجز في ألمنتجات الزراعية بعد قيام الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير المنتجات الأوروبية لروسيا بسبب أحداث أوكرانيا ، وأنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل تضم خبراء و مسؤولين روسيين وأعضاء المجلس السلعي للحاصلات الزراعية لوضع آليات لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الاجتماع استهدف الاطلاع علي احتياجات الأسواق الروسية من المنتجات الزراعية المصرية ، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق بين البلدين علي تسهيل تبادل السلع الزراعية طبقا لمعايير الصحة النباتية التي أقرتها المنظمات الدولية المعنية بالزراعة.

وتتضمن قائمة المنتجات الزراعية التي ترغب موسكو في زيادتها خلال الفترة المقبلة: الفواكه الطازجة، الموالح والخوخ والعنب والرمان وإلبلح والجوافة ، والخضر الطازجة،الباذنجان وإلبصل وإلبطاطس والثوم وإلبطيخ والخرشوف والفاصوليا والفراولة والقرنبيط والكرنب والكانتلوب.

وتتضمن القائمة أيضا : خضراوات المائدة،الخس والجرجير والخيار والجز وإلبقدونس والكرات والكرفس والكسبرة والنعناع والفلفل الألوان والظماطم والبنجر والشبت.

كما تضم الاحتياجات الروسية من المنتجات الزراعية المحاصيل الحقلية، مثل: الكتان والليمون المجفف وجوز الهند وألأرز والنخالة والشوفان ، إضافة إلي الأعشاب، البخور والبردقوش والتمر هندي والجنزبيل وحبة البركة وحشيشة الليمون والحلبة والحناء والروزماري والريحان والزعتر وسنامكي والشمر والشيح والكراويه والكركدية والكركم واللبان والينسون.

> وتشمل المنتجات الزراعية المطلوبة في الأسواق الروسية: الزهور ونباتات الزينة.

وتطرقت المفاوضات المصرية الروسية للاتفاق علي دخول منتجات زراعية لأول مرة لهذه الأسواق، ومنها: التفاح والكمثري والمشمش والنكتارين والبرقوق والتين والاناناس والمانجو والخضروات المجمدة والفواكه المجمدة والخضروات المجففة والتوت والمشروم.

أ ش أ