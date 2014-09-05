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نائب رئيس اتحاد الكرة: طلبنا حضور 20 ألف مشجع لمباراة تونس بتصفيات إفريقيا

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نائب رئيس اتحاد الكرة: طلبنا حضور 20 ألف مشجع لمباراة تونس بتصفيات إفريقيا نائب رئيس اتحاد الكرة: طلبنا حضور 20 ألف مشجع لمباراة تونس بتصفيات إفريقيا

المهندس حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

أكد المهندس حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب فى داكار، أن الاتحاد طلب من الجهات الامنية حضور 20 الف متفرج لمباراة تونس المقبلة فى الجولة الثانية من تصفيات كأس الامم الافريقية 2015 ، موضحا أن المباراة ستقام باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة .

وأعرب فريد، عن تفاؤله بنتيجة مباراة السنغال التى ستقام مساء اليوم بملعب ليوبولد سيدور سينجهور بالعاصمة السنغالية داكار ، وقال إن ضربة البداية مهمة جدا فى مشوار بالتصفيات الافريقية .

وشدد فريد على أن كرة القدم بدون جمهور ليس لها طعم ، ولكنه ذكر أن الجمهور يجب أن يلتزم ايضا ولا يخرج عن النص ، معربا عن أمله فى أن تقام بطولة الدورى هذا الموسم وأن تكتمل لمساعدة المنتخب فى مهمته فى تصفيات امم افريقيا .

وكان المنتخب المصرى قد أدى مرانه الاخير الليلة الماضية على ملعب المباراة فى حضور العديد من وسائل الاعلام السنغالية التى حرصت على متابعة التدريبات واجراء لقاءات مع شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة .

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين ، ولم يظهر غريب خلال المران ملامح التشكيل بسبب وجود الاعلام السنغالى ، وحذر غريب لاعبيه من خطورة لاعبى السنغال وانهم يجيدون التسديد من اى مكان بالملعب .

كما قام السفير المصرى بالسنغال هشام ماهر بمتابعة مران المنتخب فى وجود رجال السفارة المصرية ، كما حضر المران عدد من ابناء الجالية المصرية واللبنانية والمغربية فى داكار .

وأشاد الجهاز الفنى للمنتخب بملعب المباراة وبأرضيته الرائعة ، معربين عن أملهم فى أن تخرج المباراة فى جو اخوى ورياضى بين الفريقين نظرا لما تتمتع به العلاقات المصرية السنغالية من ترابط وقوة .

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