أردوغان: أمريكا شريك استراتيجي وسأطالب أوباما بتسليم “جولن” لتركيا

أكد رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي نظيره الأمريكي باراك أوباما على هامش اجتماعات قمة منظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” ، وسيطالبه بإبعاد الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن ، المقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية ، أو تسليمه لتركيا.

وذكر الموقع الإلكيتروني لصحيفة حرييت التركية اليوم الجمعة نقلا عن أردوغان قوله إن رسالته للرئيس الأمريكي أوباما ستكون فحواها “نحن شركاء استراتيجيون وهناك شراكة نموذجية بين البلدين ، ومثلما تريد منا أمريكا من وقت لآخر إعادة بعض الإرهابيين ، فنحن نطلب أيضا إما ابعاد جولن أو تسليمه لنا ، وأنه ينبغي عليه العودة لبلاده طالما لم يرتكب جريمة”.

وجاء تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده في طائرته الرئاسية الجديدة التي أقلته إلى مقاطعة ويلز البريطانية ، حيث يشارك في اجتماع قمة حلف الناتو للمرة الأولى بصفته رئيسا للجمهورية.

وأشار أردوغان إلى أن مباحثاته مع أوباما ستتركز حول العراق وسوريا والقضية الفلسطينية ، فضلا عن الأمن القومي للبلدين ، وقضية “البنية الموازية” في إشارة إلى حركة الخدمة بزعامة جولن ، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته عازمة على التوصل إلى حل للقضية الكردية ، وأن عام 2015 سيصبح عاما لنبذ السلاح وستعمل الحكومة وجهاز المخابرات على تحقيق ذلك.

أ ش أ