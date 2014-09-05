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الألوان الصيفية تطغى على أول أيام أسبوع الموضة في نيويورك

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الألوان الصيفية تطغى على أول أيام أسبوع الموضة في نيويورك الألوان الصيفية تطغى على أول أيام أسبوع الموضة في نيويورك

الجمعة 05-09-2014 12:40

مع إنطلاقة أسبوع الموضة في نيويورك يوم أمس لموسم ربيع وصيف 2015 ، كشف عدد من المصممين مجموعاتهم التي إحتوت على عدد كبير من الألوان الصيفية والتصاميم العملية الأنيقة .
تميزت مجموعة Coach بعرضها المرح الرائع الذي طغت عليه المعاطف ذات ألوان الحلوى كالوردي والسماوي والأصفر وغيرها ، بينما طغى الستايل الأنثوي الأنيق على مجموعة BCBG Max Azria فأظهرت عدداً من الفساتين الناعمة باللون الوردي أما مجموعة المصمم Tadashi Shoji فقد دمجت بين فساتين السهرات الجميلة و فساتين الكوكتيل المميزة بألوان وقصات أنيقة .
وقد فاجأنا المصمم Nicholas K بتصاميم مريحة مستوحاة من السفاري بألوان محايدة بين البني والبيج والأبيض . شاهدي معنا ماذا قدم المصممون في مجموعات ربيع وصيف 2015 في أول أيام أسبوع نيويورك للموضة

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