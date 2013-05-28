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كونتي: نصحت يوفنتوس بضم روبن.. فتعاقدوا مع دييجو

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كونتي: نصحت يوفنتوس بضم روبن.. فتعاقدوا مع دييجو كونتي: نصحت يوفنتوس بضم روبن.. فتعاقدوا مع دييجو

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني ليوفنتوس عن تصرف غريب من إدارة البيانكونيري في 2009 عندما نصحهم بضم الجناح الهولندي آريين روبن.

كونتي كان وقتها من ضمن المرشحين لتدريب يوفنتوس خلفا لكلاوديو رانييري.

لذلك سأله يوفنتوس عن رأيه في صفقة كبيرة يبرمها النادي في صيف 2009، ولكن النادي لم يستمع لنصيحته وضم البرازيلي دييجو صانع ألعاب فيردر بريمن.

وقال كونتي: "أخبرت المدير الرياضي أنني لست متأكدا من مستوى دييجو عندما سألني عنه، فلاعب مثله لا يلائم أسلوب لعبي، فيوفنتوس بالفعل يضم العديد من المهاجمين".

وتابع "لقد نصحته بضم جناح قوي مثل روبن أو ثيو والكوت، فهذا يناسب أكثر، ولكنهم في النهاية ضموا دييجو من أجل كسب رضا الجماهير".

وأتم "استغربت من دفع 25 مليون يورو لضم دييجو، ولكنهم أجابوا أنه لاعب جيد".

روبن انتقل صيف 2009 من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ، ليبدأ مسيرة من النجاح مع الفريق البافاري.

أما دييجو فغادر يوفنتوس بعد موسم واحد فقط إلى فولفسبورج.

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