أحد أعضاء لجنة تحكيم "الراقصة": إيقاف البرنامج كارثة وبيان القناة صريح

أكّد السينارست تامر حبيب أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الراقصة" الذي يقدمه مع الراقصة دينا، والفنانة التونسية فريال يوسف، أن البرنامج تأجّل ولم يتوقف، موضحاً في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أن البرنامج لو توقّف نهائياً سيكون كارثة ليس على البرنامج بشكل خاص بل على حرية الإبداع بشكل عام في مصر، وكاشفاً أن سبب التأجيل هي الأحداث الأخيرة التي مرت بها مصر، ومقتل العشرات في رفح.

ورداً على تساؤلنا إذا كانت الدّعاوى القضائية التي تم رفعها من أجل وقف البرنامج، هي سبب توقفه، قال تامر أن فريق البرنامج لم يصله أي دعوة من أي محكمة لحضور جلسة قضائية، وتابع أن البيان الذي أصدرته قناة "القاهرة والناس"، واضحاً وصريحاً، مشيراً إلى أنه إنه سيعاد النّظر في تقديم البرنامج، موضحاً أنه لم يتم تعميمها أن البرنامج قد توقف.

وكانت قناة "القاهرة والناس"، قد أصدرت بياناً إعلامياً تعلن فيه عن إعادة النّظر في عرض البرنامج وكان نص البيان كالتالي:"اعتادت "القاهرة والناس" أن تشارك مصر أحداثها بحلوها ومرها بأحزانها وأفراحها، وحين تتوالى أحداث الإرهاب الذي يذهب ضحيتها أبناء مصر وأخرها ذلك الحدث المؤلم الذي أزهق أرواح إحدى عشر نفسا بريئة فلا تملك "القاهرة والناس" سوى أن تضع علامة الحداد على شاشتها عزاء ومواساة لهؤلاء الضحايا الأبرياء.

وتابع البيان: "وامتدادا لذلك تعلن القناة عن إعادة النظر في عرض البرنامج الترفيهي الذي حرصت القناة أن يكون مصدر للبهجة الراقية، وتأكيداً لفن مصري أصيل يشاركنا أفراحنا وكل مناسبتنا الطيبة، فناً يتلهف إليه العالم ويفتح له مدارس وأكاديميات، والتزاماً بهذه المبادئ ترجئ إدارة القناة إذاعة برنامج "الراقصة" كما أرجأته من قبل في مثل هذه الظروف".

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